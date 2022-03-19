Нищета и блеск Коваленко в видеообзоре матча Сассуоло – Специя – 4:1
00:40 - Читати українською
Сассуоло разгромил Специю в матче 30 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.
16’ Доменико Берарди
48’ Доменико Берарди
78’ Каан Айхан
Даниэле Верде 36’
16’ Доменико Берарди
36’ Даниэле Верде
48’ Доменико Берарди
78’ Каан Айхан
Все началось с ошибки Виктора Коваленко, проигравшего забегание и вынужденного валить Фреттези в штрафной. Украинец получил желтую, а Берарди четко реализовал пенальти.
Сассуоло разбил Специю – Коваленко привез пенальти и принял участие в голевой атаке, Берарди забил 100-й гол в Серии А
Коваленко несколько реабилитировался тонкой предголевой передачей на 36-й минуте, однако это был последний успех Специи в поединке. После перерыва Сассуоло отгрузил гостям три безответных мяча, оформив разгром 4:1.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter