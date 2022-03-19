Сассуоло разгромил Специю в матче 30 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Все началось с ошибки Виктора Коваленко, проигравшего забегание и вынужденного валить Фреттези в штрафной. Украинец получил желтую, а Берарди четко реализовал пенальти.

Сассуоло разбил Специю – Коваленко привез пенальти и принял участие в голевой атаке, Берарди забил 100-й гол в Серии А

Коваленко несколько реабилитировался тонкой предголевой передачей на 36-й минуте, однако это был последний успех Специи в поединке. После перерыва Сассуоло отгрузил гостям три безответных мяча, оформив разгром 4:1.