В рамках программы дня в 30 туре Серии А провели два матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 30-й тур

Сассуоло – Специя – 4:1

Голы: Берарди, 17 (пен), 48, Айхан, 78, Скамакка, 81 – Верде, 36

Дженоа – Торино – 1:0

Гол: Портанова, 14

Удаление: Эстигор, 24 (Дженоа)

Специя благодаря ассисту Коваленко неделю назад одолела Кальяри, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию и оторвавшись от зоны вылета на 7 очков, так что начинать новую неудачную серию подопечные Тьяго Мотты явно не желали. Правда, соперник у них был серьезным – Сассуоло в последних 5 турах отобрал очки у Ромы, бил Фиорентину и обыграл Интер. Под такого оппонента гости выпустили Коваленко сразу в стартовый состав.

К сожалению, именно Виктор положил начало разгрому своей команде, дав Фреттези ворваться в собственную штрафную с глубины, а затем сфолив. Арбитр назначил пенальти, а Берарди реализовал его – 1:0. Правда, через 20 минут Верде сравнял счет красивым ударом в дальнюю девятку, причем Коваленко отдал хороший предголевой пас. 1:1!

Счастье Специи длилось недолго. Уже на старте второго тайма Берарди оформил дубль, забив свой 100-й гол за Сассуоло в элите. Только 4 футболиста среди клубов Серии А в текущем сезоне также имеют 100+ голов в чемпионате за свой клуб – это Иммобиле (144), Мертенс (109) и Квальярелла (100).

К концу второго тайма хозяева дожали Специю. На 78-й минуте третий мяч в ворота гостей провел Айхан, а на 81-й дело до разгрома довел свежий Скамакка. 4:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Коваленко отыграл от свистка до свистка.

Дженоа под руководством преемника Андрея Шевченко – Александра Блессина – не проиграли ни одного матча, но и не выиграли. Генуэзцы расписали 7 ничьих подряд с суммарным счетом 2:2, однако вряд ли они желали пойти на какой-то мировой рекорд. В домашнем матче против Торино "грифонам" требовалась только победа.

Первый тайм оказался достаточно неоднозначным для хозяев. С одной стороны, им удалось забить ранний гол усилиями Портановы и отправиться на перерыв при минмиальном преимуществе в счете. С другой – уже на 24-й минуте Дженоа осталась в меньшинстве, ведь Эстигор получил две желтые карточки.

Казалось, что с таким раскладом генуэзцы обречены, однако ничего страшного не произошло. Хозяева уверенно вели игру, почти ничего не позволяя Торино. Правда, "грифоны" и сами мало создавали, но это не помешало им одержать победу (1:0) – первую в Серии А с 12 сентября. Первую за 26 матчей. Первую после 7 подряд ничьих. Первую с новым тренером.

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