Злидні і блиск Коваленка у відеоогляді матчу Сассуоло – Спеція – 4:1
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Сассуоло розгромив Спецію у матчі 30 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
16’ Доменіко Берарді
48’ Доменіко Берарді
78’ Каан Айхан
Даніеле Верде 36’
16’ Доменіко Берарді
36’ Даніеле Верде
48’ Доменіко Берарді
78’ Каан Айхан
Все почалося з помилки Віктора Коваленка, який програв забігання і був змушений валити Фреттезі у карному майданчику. Українець отримав жовту, а Берарді чітко реалізував пенальті.
Сассуоло розгромив Спецію – Коваленко привіз пенальті й взяв участь у гольовій атаці, Берарді забив 100-й гол у Серії А
Коваленко дещо реабілітувався тонкою передгольовою передачею на 36-й хвилині, однак це був останній успіх Спеції в поєдинку. По перерві Сассуоло відвантажив гостям три м'ячі без відповіді, оформивши розгром 4:1.
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