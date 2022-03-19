Все почалося з помилки Віктора Коваленка, який програв забігання і був змушений валити Фреттезі у карному майданчику. Українець отримав жовту, а Берарді чітко реалізував пенальті.

Сассуоло розгромив Спецію – Коваленко привіз пенальті й взяв участь у гольовій атаці, Берарді забив 100-й гол у Серії А

Коваленко дещо реабілітувався тонкою передгольовою передачею на 36-й хвилині, однак це був останній успіх Спеції в поєдинку. По перерві Сассуоло відвантажив гостям три м'ячі без відповіді, оформивши розгром 4:1.