Украинский защитник Максим Белый был в составе Анжи в 2017 году. Футболист признался, как период игры в России повлиял на его отношения с ультрас в Украине.

"Были ли у меня проблемы с ультрас после возвращения? Нет, мне кажется, что никто не заметил, что я там был. Я у Анжи только 3 месяца пробыл, нигде не светился, не играл. Единственное, что помню, когда было 9 мая, мы с Филиппом Будковским отказались принципиально ехать на те празднования через колорадские ленты и тому подобное.

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В Мариуполе тогда строилась классная команда. На фоне арендованных игроков из Шахтера, но был очень приличный тогда уровень футболистов. Зубков, Тотовицкий, Болбат, Чурко, а еще опытные Фомин, Худжамов и Кожанов! Очень классная команда была и не зря, если мне не изменяет память, мы тогда из Первой лиги вернулись в УПЛ и сразу вышли в еврокубки", – цитирует Белого издания Украинский футбол.

Напомним, бывший футболист Зари Максим Белый, ныне являющийся играющим тренером львовского Руха-2, был в составе Анжи в 2017 году. Белый – питомец донецкого Шахтера. В Украине успел поиграть за Рух, Зарю, Мариуполь и другие команды.

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