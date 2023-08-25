Український захисник Максим Білий був у складі Анжи у 2017 році. Футболіст зізнався, як період гри в Росії вплинув на його стосунки з ультрас в Україні.

"Чи були проблеми з ультрас після повернення? Та ні, мені здається, що ніхто не помітив, що я там був. Я в Анжи лише 3 місяці пробув, ніде не світився, не грав. Єдине, що пам’ятаю, коли було 9 травня, то ми з Пилипом Будківським відмовились принципово їхати на ті святкування через колорадські стрічки й тому подібне.

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У Маріуполі тоді будувалась класна команда. На тлі орендованих гравців з Шахтаря, але був дуже пристойний тоді рівень футболістів. Зубков, Тотовицький, Болбат, Чурко, а ще досвідчені Фомін, Худжамов та Кожанов! Дуже класна команда була і недарма, якщо мені не зраджує пам’ять, ми тоді з Першої ліги повернулись в УПЛ і відразу вийшли в єврокубки", – цитує Білого видання Український футбол.

Нагадаємо, колишній футболіст Зорі Максим Білий, який нині є граючим тренером львівського Руха-2, був у складі Анжи в 2017 році. Білий – вихованець донецького Шахтаря. В Україні встиг пограти за Рух, Зорю, Маріуполь та інші команди.

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