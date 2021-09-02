"Наши защитники должны быть цепкими, как питбули. Надо показывать характер, потому что мы слишком интеллигентно играем – моменты, моменты. Надо, чтобы кто-то один взял на роль себя лидера и вожака, который будет держать в тонусе. Они должны быть начеку.

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Все играют в хороших клубах – Шахтере, Динамо, Аталанте, Зинченко в Манчестер Сити. Но все интеллигенты, никто не может взять за кадык и по-мужски поговорить, если кто-то не добегает Должно быть по другому – когда все вместе, то все вместе. Футболисты есть, но я не понимаю, почему они ведут себя так интеллигентно.

Это может быть даже не капитан. Возьмите сборную 90-х, когда был Лужный. Он мог так собрать всю команду, что... Я говорю об этой ментальности вожака", – заявил Федецкий в эфире программы "Головна команда".

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