"Новейшая история клуба берет отсчет с февраля 2015 года, когда по предложению председателя Николаевской ОГА Вадима Мерикова и Николаевского городского главы Юрия Гранатурова был создан наблюдательный совет клуба, который возглавил промышленник, председатель наблюдательного совета акционерного общества "Завод "Экватор" Сергей Кантор.

Вторая лига: Карпаты Галич разгромно победили, МФК Металлург не сумел обыграть дебютанта, Полтава завоевала три очка

За это время сделано очень много. Фактически с нуля была отстроена современная футбольная структура клуба. В состав клуба входят футбольные команды, которые играют в Первой и Второй лигах Профессиональной футбольной лиги Украины, молодежная команда, детско-юношеская спортивная школа по футболу, подписано соглашение о сотрудничестве с местной женской командой Ника.

За пять лет было реконструировано главное поле стадиона, на котором полностью заменен газон. Поле получило современные системы полива, дренажа и подогрева. На стадионе построено новое игровое поле, две тренировочных мультифункциональных площадки, установлено новое табло, заменена система освещения стадиона, которая не работала в течение последних 14 лет, реконструировано административно-бытовое здание.

Все усилия были не напрасны, они принесли долгожданный результат – четвертое место в Первой лиге украинского футбола! Это лучший результат за 15 лет существования МФК Николаев. Николаевцы сумели опередить немало футбольных клубов со значительно большими бюджетами. Однако, сегодня все достижения сводятся на нет только одним фактором – отсутствием финансирования клуба. Руководство города не проявляет заинтересованности в существовании в Николаеве футбола вообще и футбольного клуба в частности.

"Крым – это Украина!": Таврия-Симферополь представила новую игровую форму на сезон

В последние годы город фактически финансировал клуб не более чем на 25-30 процентов от потребности. Остальные был вынужден компенсировать председатель наблюдательного совета клуба Сергей Кантор счетом акционерного общества "Завод "Экватор" и его партнеров. Учитывая уменьшение финансовых возможностей предприятия вследствие спада экономической активности в Украине, завод в дальнейшем не имеет возможности финансировать не профильные для него программы.

Даже в этом, наиболее успешном сезоне, на содержание клуба выделены средства, которых хватило только на первое полугодие. Средства на участие команды в сезоне 2021/22 вообще отсутствуют. Более того, даже в успешном для себя и всех николаевских болельщиков сезоне МФК Николаев вынужден платить коммунальному учреждению "Центральный городской стадион" значительные средства за эксплуатацию спортивной инфраструктуры, принадлежащей общине. Руководство стадиона делает все для того, чтобы "помочь" клубу пользоваться сооружениями и инвентарем стадиона.

Учитывая вышеизложенное, при отсутствии необходимой финансовой помощи со стороны руководства города, МФК Николаев принял единственно возможное в этих условиях решение – в сезоне 2021/22 перейти из Первой во Вторую лигу ПФЛ Украины. Это непростое решение позволит сохранить профессиональный футбол в городе Николаеве, оставить возможность молодым николаевским футболистам повышать свое спортивное мастерство в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги Украины, обеспечить функционирование клубной детско-юношеской спортивной школы", – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Динамо перестреляло Газиантеп в последнем спарринге – Сидклей и Кулач презентовали пирровый перфоманс