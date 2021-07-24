Очередной украинский клуб обновил экипировку перед стартом кампании 2021/22 и нанес на футболки важный лозунг.

Перед стартом Второй лиги Таврия-Симферополь получила новую игровую форму на сезон 2021/22, сообщает официальный сайт клуба.

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Новая форма выполнена в традиционных цветах – синем, красном и белом. Команда будет играть в форме от испанского бренда Kelme. Главной особенностью обновленной экипировки является лозунг, прописанный с внешней стороны на спине: "Крым – это Украина!".

"Сегодня мы не играем за трофеи, мы играем за нечто большее. Ведь миссия клуба символизирует не только спортивную игру, но и тот факт, что Крым является и остается неотъемлемой частью Украины", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, Таврия-Симферополь будет выступать в группе Б Второй лиги. Свой первый поединок подопечные Сергея Пучкова проведут уже в воскресенье, 25 июля, против херсонского Кристалла.

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