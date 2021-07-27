"Новітня історія клубу бере відлік від лютого 2015 року, коли за пропозицією голови Миколаївської ОДА Вадима Мерікова та Миколаївського міського голови Юрія Гранатурова була створена наглядова рада клубу, яку очолив промисловець, голова наглядової ради акціонерного товариства "Завод "Екватор" Сергій Кантор.

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За цей час зроблено дуже багато. Фактично з нуля було відбудовано сучасну футбольну структуру клубу. До складу клубу входять футбольні команди, які грають у Першій та Другій лігах Професіональної футбольної ліги України, молодіжна команда, дитячо-юнацька спортивна школа з футболу, підписана угода про співпрацю з місцевою жіночою командою Ніка.

За п’ять років було реконструйовано головне поле стадіону, на якому повністю замінено газон. Поле отримало сучасні системи поливу, дренажу та підігріву. На стадіоні збудовано нове ігрове поле, два тренувальні мультифункціональні майданчики, встановлено нове табло, замінена система освітлення стадіону, яка не працювала протягом останніх 14 років, реконструйовано адміністративно-побутову будівлю.

Усі зусилля не були марними, вони принесли давно очікуваний результат – четверте місце у Першій лізі українського футболу! Це найкращий результат за 15 років існування МФК Миколаїв. Миколаївці зуміли випередити чимало футбольних клубів зі значно більшими бюджетами. Проте, сьогодні усі досягнення зводяться нанівець лише одним чинником – відсутністю фінансування клубу. Керівництво міста не виявляє зацікавленності в існуванні у Миколаєві футболу взагалі і футбольного клубу зокрема.

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Останніми роками місто фактично фінансувало клуб не більш ніж на 25-30 відсотків від потреби. Решту був вимушений компенсувати голова наглядової ради клубу Сергій Кантор коштом акціонерного товариства "Завод "Екватор" та його партнерів. Зважаючи на зменшення фінансових можливостей підприємства внаслідок спаду економічної активності в Україні, завод надалі не має можливості фінансувати не профільні для нього програми.

Навіть у цьому, найбільш успішному сезоні, на утримання клубу виділені кошти, яких вистачило лише на перше півріччя. Кошти на участь команди у сезоні 2021/22 взагалі відсутні. Більш того, навіть в успішному для себе й усіх миколаївських вболівальників сезоні МФК Миколаїв вимушений платити комунальній установі "Центральний міський стадіон" значні кошти за експлуатацію спортивної інфраструктури, яка належить громаді. Керівництво стадіону робить усе для того, щоб "допомогти" клубу користуватись спорудами та інвентарем стадіону.

Враховуючи вищенаведене, за відсутності необхідної фінансової допомоги з боку керівництва міста, МФК Миколаїв ухвалив єдине можливе в цих умовах рішення – у сезоні 2021/22 перейти з Першої до Другої ліги ПФЛ України. Це непросте рішення дозволить зберегти професіональний футбол у місті Миколаєві, залишити можливість молодим миколаївським футболістам підвищувати свою спортивну майстерність у змаганнях Професіональної футбольної ліги України, забезпечити функціонування клубної дитячо-юнацької спортивної школи", – йдеться у заяві клубу на офіційному сайті.

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