Вторая лига: Карпаты Галич разгромно победили и вышли на первое место
19:29 - Читати українською
Состоялись очередные матчи чемпионата Украины среди клубов второй лиги. Читайте обзор на "Футбол 24".
В Группе А после вчерашнего игрового дня лидером был Мункач, но уже сегодня ему пришлось разделить вершину. Также три очка благодаря минимальной победе набрал Эпицентр. А вот галицкие Карпаты торжествовали куда убедительнее. Разгромная победа над Любомиром принесла "зелено-белым" первое место с учотом лучшей разницы мячей.
Карпаты объявили заявку на сезон – солидный состав для штурма Второй лиги
Первые два поединка в Группе Б завершились ничьими, вся надежда на матчи, которые будут играть позже.
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