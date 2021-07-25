В Группе А после вчерашнего игрового дня лидером был Мункач, но уже сегодня ему пришлось разделить вершину. Также три очка благодаря минимальной победе набрал Эпицентр. А вот галицкие Карпаты торжествовали куда убедительнее. Разгромная победа над Любомиром принесла "зелено-белым" первое место с учотом лучшей разницы мячей.

Карпаты объявили заявку на сезон – солидный состав для штурма Второй лиги

Первые два поединка в Группе Б завершились ничьими, вся надежда на матчи, которые будут играть позже.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОЙ ЛИГИ