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Николаев разгромил Черкащину в заключительном туре Первой лиги

20:12 - Читати українською
Николаев разгромил Черкащину в заключительном туре Первой лиги
Черкащина – Николаев / Фото ПФЛ

Черкащина проиграла Николаеву в последнем туре сезона Первой лиги. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 30 тур

Черкащина – Николаев – 0:4

Голы: Ляшевский, 9, Войцеховский, 27, 78, Пономарь, 61

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Счет команда из Николаева открыла уже на 9-й минуте. После удачного ускорения Ляшевский точно пробил головой под штангу. Хозяева оборонялись не лучшим образом, поэтому на экваторе тайма Войцеховский удвоил преимущество гостей.

После перерыва ничего не изменилось – Николаев атаковал, Черкащина оборонялась. Пономарь после удара с 16 метров положил красивый мяч под перекладину. На 78-й минуте Войцеховский вышел один на один с вратарем и забил под самую штангу – 0:4.

Пропустив по два мяча в каждом из таймов, команда из Черкасс в очередной раз потерпела поражение с крупным счетом. После 30-ти туров они заняли последнюю строчку в Первой лиге, Николаев расположился на 11 месте.

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