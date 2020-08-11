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Миколаїв розгромив Черкащину в заключному турі Першої ліги

20:12 - Читать на русском
Миколаїв розгромив Черкащину в заключному турі Першої ліги
Черкащина – Миколаїв / Фото ПФЛ

Черкащина програла Миколаєву в останньому турі сезону Першої ліги. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

 

Перша ліга, 30 тур

Черкащина – Миколаїв – 0:4

Голи: Ляшевський, 9, Войцеховський, 27, 78, Паламар, 61

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Рахунок команда з Миколаєва відкрила вже на 9-й хвилині. Після вдалого прискорення Ляшевський влучно пробив головою під штангу. Господарі оборонялись не найкращим чином, тому на екваторі тайму Войцеховський подвоїв перевагу гостей.

По перерві нічого не змінилось – Миколаїв атакував, Черкащина оборонялась. Паламар після точного удару з 16 метрів поклав красивий м'яч під поперечку. На 78-й хвилині Войцеховський вийшов віч-на-віч з воротарем та забив під самісіньку штангу – 0:4.

Пропустивши по два м’ячі в кожному з таймів, команда з Черкас вчергове зазнала поразки з великим рахунком. Після 30-ти турів вони посіли останню сходинку в Першій лізі, Миколаїв розташувався на 11 місці.

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