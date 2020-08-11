Миколаїв розгромив Черкащину в заключному турі Першої ліги

Черкащина програла Миколаєву в останньому турі сезону Першої ліги. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 30 тур

Черкащина – Миколаїв – 0:4

Голи: Ляшевський, 9, Войцеховський, 27, 78, Паламар, 61

Зоря – СК Дніпро-1: вольова перемога дніпрян у товариському матчі з п'ятьма голами

Рахунок команда з Миколаєва відкрила вже на 9-й хвилині. Після вдалого прискорення Ляшевський влучно пробив головою під штангу. Господарі оборонялись не найкращим чином, тому на екваторі тайму Войцеховський подвоїв перевагу гостей.

По перерві нічого не змінилось – Миколаїв атакував, Черкащина оборонялась. Паламар після точного удару з 16 метрів поклав красивий м'яч під поперечку. На 78-й хвилині Войцеховський вийшов віч-на-віч з воротарем та забив під самісіньку штангу – 0:4.

Пропустивши по два м’ячі в кожному з таймів, команда з Черкас вчергове зазнала поразки з великим рахунком. Після 30-ти турів вони посіли останню сходинку в Першій лізі, Миколаїв розташувався на 11 місці.

Десна завдала Динамо першої поразки при Луческу – Циганков повернувся голом і промахом з пенальті