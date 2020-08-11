Заря – СК Днепр-1: волевая победа днепрян в товарищеском матче с пятью голами

Луганская Заря и СК Днепр-1 провели товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону УПЛ. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 11 августа 2020

Заря – СК Днепр-1 – 2:3

Голы: Кочергин, 6, Юрченко, 57 (пен) - Довбик, 41, Батагов, 75, Ярмолюк, 79

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Заря начала матч очень живо и уже на шестой минуте атака луганчан завершилась точным ударом Кочергина – вратарь днепрян был бессилен. "Мужики" имели еще несколько острых моментов, однако днепровский клуб на 41-й минуте восстановил паритет благодаря мощному удару Довбика – 1:1.

Уже после перерыва игра стала еще ярче. На 56-й минуте Лунев заработал пенальти, который уверенно исполнил Юрченко. СК Днепр-1 сплотился после пропущенного мяча и начал нашествие на ворота луганчан. За 15 минут до конца Батагов забил после подачи в штрафную. На 79-й минуте Ярмолюк точным ударом вывел днепрян вперед впервые в матче. Еще один момент имел экс-игрок Карпат Дубинчак, однако попал в перекладину.

Финальный свисток зафиксировал окончательный счет 3:2 в пользу "спортклубовцев".

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