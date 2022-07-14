"Спасибо тебе за все, Андрей. Никогда не забудем твой гол в ворота Севильи.

Ярмоленко назвал свои главные цели после воссоединения с Ребровым

Какой момент для всех в клубе. Удачи в твоей новой команде", – пожелали "молотки" украинцу в своих соцсетях.

Напомним, речь идет о голе в ворота Севильи, который в этом сезоне вывел Вест Хэм в 1/4 финала Лиги Европы.

К слову, Ярмоленко выступал за лондонский клуб последние 4 года – в 83 матчах он забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. В среду, 13 июля, он стал игроком Аль-Айна.

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