"Я хорошо понимаю, что от меня требуется в новом испытании в составе одного из крупнейших клубов Азиатского континента. Я люблю испытания, связанные с исключительным опытом, как здесь, в Азии, поэтому с нетерпением жду, когда смогу внести свой вклад в завевание титулов с Аль-Айном.

Ярмоленко официально присоединился к команде Реброва на Ближнем Востоке

У нас есть все причины, позволяющие достичь амбиций как сильной команды и клуба", – цитирует Андрея Ярмоленко официальный сайт Аль-Айна.

Напомним, украинец вел переговоры и с Динамо, которые не увенчались успехом. В итоге Андрей перебрался в ОАЭ к команде Сергея Реброва на сезон 2022/23. Последние 4 сезона вингер провел в составе Вест Хэма, который покинул на правах свободного агента.

Запорожці за Дунаєм: сльози Ярмоли і час великих прощань, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?