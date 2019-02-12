Никита Шевченко официально стал игроком Зари

Голкипер Никита Шевченко официально вернулся в луганскую Зарю.

Луганчане выкупили контракт голкипера у донецкого Шахтера, сумма трансфера пока неизвестна. Соглашение между Зарей и Шевченко заключено на 2,5 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Напомним, Никита Шевченко уже защищал цвета луганчан с 2013 по 2016 год. Последним клубом футболиста были львовские Карпаты, где он выступал на правах аренды.

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В текущем сезоне на счету 26-летнего голкипера 9 матчей за львовский клуб во всех турнирах, где Шевченко пропустил 10 голов и дважды оставлял свои ворота "сухими".