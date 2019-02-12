toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Никита Шевченко официально стал игроком Зари

12 февраля 16:15 362 Читати українською
Никита Шевченко официально стал игроком Зари
Никита Шевченко / фото: Футбол 24

Голкипер Никита Шевченко официально вернулся в луганскую Зарю.

Луганчане выкупили контракт голкипера у донецкого Шахтера, сумма трансфера пока неизвестна. Соглашение между Зарей и Шевченко заключено на 2,5 года, сообщает официальный сайт клуба.

На форварда сборной Габона, который находится на просмотре в Заре, претендуют еще несколько клубов УПЛ, – СМИ

Напомним, Никита Шевченко уже защищал цвета луганчан с 2013 по 2016 год. Последним клубом футболиста были львовские Карпаты, где он выступал на правах аренды.

Заря подпишет Фонсеку бесплатно, – FootballHub

В текущем сезоне на счету 26-летнего голкипера 9 матчей за львовский клуб во всех турнирах, где Шевченко пропустил 10 голов и дважды оставлял свои ворота "сухими".

Теги
Главное Трансферы Трансферы чемпионата Украины Шахтер Шахтер Заря Заря Трансферы Шахтера Никита Шевченко Никита Шевченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
49
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук