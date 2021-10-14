"В 2015 году вы сказали игрокам Лестера, который тогда возглавляли, что если они удержат ворота сухими в поединке со Сток Сити, вы купите на всех пиццу. Будет ли что-то подобное, если вы не пропустите от Ливерпуля в эту субботу?" – спросил журналист на пресс-конференции.

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"Никакой пиццы. Я заплачу за ужин, если мы удержим ворота в неприкосновенности. Пицца – очень мало, нет, нет, нет, ужин", – ответил Раньери на остроумный вопрос журналиста.

К слову, встреча Уотфорда и Ливерпуля состоится уже послезавтра, 16 октября, начало в 14:30. Мерсисайдцы пока вторые с 15 очками, а "шершни" с 7 пунктами расположились на 15 строчке.

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