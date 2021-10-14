Головний тренер Уотфорда Клаудіо Раньєрі з гумором налаштовує своїх підопічних на поєдинок 8-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

"У 2015 році ви сказали гравцям Лестера, який тоді очолювали, що якщо вони втримають ворота сухими у поєдинку зі Сток Сіті, ви купите на всіх піцу. Чи буде щось подібне, якщо ви не пропустите від Ліверпуля в цю суботу?" – запитав журналіст на прес-конференції.

Клопп анонсував повернення Жоти і Александер-Арнольда, а до стану Алькантари має питання

"Жодної піци. Я заплачу за вечерю, якщо ми втримаємо ворота в недоторканності. Піца – дуже мало, ні, ні, ні, вечеря", – відповів Раньєрі на дотепне питання журналіста.

До слова, зустріч Уотфорда та Ліверпуля відбудеться вже післязавтра, 16 жовтня, початок о 14:30. Мерсисайдці наразі другі з 15 очками, а "шершні" з 7 пунктами розташувались на 15 сходинці.

Ярмоленко і трансфер у найбагатший клуб світу – лідер збірної України став героєм в Англії, такого не чекав ніхто