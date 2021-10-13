"Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота чувствуют себя прекрасно. Похоже, с ними все будет хорошо. Уже завтра они будут тренироваться с командой в обычном режиме. Такой у нас план.

Ливерпуль положил глаз на звездочку сборной Бельгии

Тьяго Алькантаре потребуется немного больше времени, скорее всего. Накануне он с командой не занимался, это плохой знак, если говорить о шансах выйти в стартовом составе", – цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

Напомним, противостояние с Уотфордом запланировано на 16 октября. Далее в Ливерпуля два крайне непростых оппонента – Атлетико в Лиге чемпионов и Манчестер Юнайтед в АПЛ 19-го и 24-го числа соответственно.

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