"Конечно, воспоминания не самые лучшие после последнего матча с Францией. Хотелось поехать на чемпионат мира 2014 года, но это уже история, все в прошлом. На завтра никаких реваншистских настроений у нас нет. Готовимся с полной концентрацией.

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Понимаем, что будем играть против одной из лучших сборных мира. Должны проверить свои качества на фоне такого соперника. Играть в свой футбол и радовать наших болельщиков результатом, я надеюсь. Могу сказать только одно: постараюсь выполнить на поле все то, о чем попросит тренерский штаб. Отдам все силы ради результата.

А относительно некоторых молодых футболистов, уверен: их просто так не вызывают в сборную. Они заслужили это – доказали своей игрой в клубах. У них есть замечательные качества как у футболистов. Уверен, для них этот матч будет огромным опытом и поможет в будущем прогрессировать и развиваться", – цитирует слова Ярмоленко с предматчевой пресс-конференции официальный сайт УАФ.

Напомним, товарищеский поединок против сборной Франции состоится завтра, 7 октября, в Париже. Начало встречи в 22:10.

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