"Звичайно, спогади не найкращі після останнього матчу з Францією. Хотілося поїхати на чемпіонат світу 2014 року, але це вже історія, все в минулому. На завтра жодних реваншистських настроїв у нас немає. Готуємося з повною концентрацією.

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Розуміємо, що будемо грати проти однієї з найкращих збірних світу. Повинні перевірити свої якості на тлі такого суперника. Грати у свій футбол і радувати наших уболівальників результатом, я сподіваюся. Можу сказати лише одне: постараюся виконати на полі все те, про що попросить тренерський штаб. Віддам всі сили заради результату.

А щодо деяких молодих футболістів, впевнений: їх не просто так викликають до збірної. Вони заслужили на це – довели своєю грою в клубах. У них є чудові якості як у футболістів. Упевнений, для них цей матч буде величезним досвідом і допоможе в майбутньому прогресувати і розвиватися", – цитує слова Ярмоленка з передматчевої прес-конференції офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, товариський поєдинок проти збірної Франції відбудеться завтра, 7 жовтня, у Парижі. Початок зустрічі о 22:10.

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