"Поскольку Столтенберг (генсек НАТО, – Футбол 24) и его команда щедро смочили свои памперсы – никакого снисхождения (гуманного отношения к пленным) к этим свино-фашистам не может быть, особенно к пилотам, ракетчикам, артиллеристам.

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Все они – от пацана-срочника до генералов знали, что будут убивать украинцев. Поэтому каждый возвращенный московитам пилот или военно-классный специалист вернется снова в эту войну.

Я не злой человек, но они ненавистные твари и для них желаю только полного уничтожения. Хватит доказывать московитам нашу гуманность... они все равно обернут и это (пропагандистски-лживо) против нас", – написал Щербачев на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сегодня уже 12-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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