Відомий журналіст та коментатор Валентин Щербачов розповів про своє ставлення до російських агресорів.

"Оскільки Столтенберг (генсек НАТО, – Футбол 24) та його команда щедро змочили свої памперси – ніяких поблажок (гуманного ставлення до полонених) до цих свино-фашистів не може бути, особливо до пілотів, ракетників, артилеристів.

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Усі вони – від пацана-строковика до генералів знали, що будуть вбивати українців. Тому кожен повернений московитам пілот чи військово-класний фахівець повернеться знову у цю війну.

Я не зла людина, але вони ненависні тварюки і для них бажаю лише повного знищення. Досить доводити московитам нашу гуманність... вони, все одно, обернуть і це (пропагандистськи-брехливо) проти нас", – написав Щербачов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, сьогодні вже 12-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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