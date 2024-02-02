Кубок Африки, 1/4 фіналу

Нігерія – Ангола – 1:0

Гол: Лукман, 41

Низка фаворитів турніру вилетіли вже в 1/8 фіналу. Сенегал, Марокко і Єгипет припинили боротьбу за трофей, не зумівши подолати першу стадію плей-офф. Відповідно, головним претендентом на золоті медалі стала Нігерія, яка на попередній стадії вибила Камерун. Чвертьфінальну програму Кубка Африки відкрив поєдинок "суперорлів" проти Анголи, яка в 1/8 фіналу розгромила Намібію.

Старт гри був саме за Анголою – голкіпер Стенлі Нвабілі врятував Нігерію після удару впритул. Підопічні Жозе Пезейру відповіли ударом головою від Осімхена, з яким впорався воротар. Ще один момент форвард Наполі мав після вкидання аута – Віктор виграв боротьбу, але пробив повз дальній кут.

Лише наприкінці тайму "суперорли" вийшли вперед. Адемола Лукман, який двічі забив Камеруну в 1/8, відзначився і сьогодні. Саймон прорвався лівим флангом і викотив на 11 метрів форварду Аталанти. Той пробив під поперечину – 1:0 після першої половини.

По перерві Ангола змарнувала супершанс, щоб відігратися. На 59-й хвилині Зіні вийшов віч-на-віч з кіпером і влучив у стійку. Покарання за марнотратство ледь не настало на 75-й – Осімхен замкнув подачу зі штрафного, вже встиг порадіти, але гол скасували через офсайд. "Суха" серія форварда Наполі на КАН налічує вже 4 матчі – свій єдиний гол Віктор забив ще в першому турі. Найгірша новина для Нігерії трапилася вже в компенсований час. Осіхмен травмувався і залишив поле на ношах. Щоправда, за кілька хвилин повернувся, після чого Пезейру все ж його замінив.

Зрештою, все вирішив єдиний м'яч Лукмана. Збірна Нігерії стала першим півфіналістом Кубка Африки і зробила ще один крок до четвертої в історії перемоги на турнірі. Суперником підопічних Жозе Пезейру в 1/2 фіналу стане переможець пари Кабо-Верде – ПАР. Ангола ж завершила виступи на Кубку африканських націй. повторивши своє найкраще досягнення на турнірі.

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