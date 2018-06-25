Нигерия – Аргентина: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Нигерия и Аргентина встретятся 26 июня в Санкт-Петербурге на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Нигерия – Аргентина состоится на питерском стадионе Крестовский 26 июня в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Нигерия – Аргентина, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Фаворитом противостояния у британских букмекеров из William Hill является сборная Аргентины. Коэффициент на победу латиноамериканцев составляет 1,53. Ставки на успех нигерийцев принимают с коэффициентом 6,00, а возможность ничьей оценивается баллом 4,20.

Чуть больше верят в победу нигерийцев в конторе Bwin. Коэффициент на победу подопечных Гернета Рора – 5,75. Возможная победа Аргентины оценивается баллом 1,55, ничья – 4,33.

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Сборная Аргентины перед заключительным туром имеет лишь 1 пункт. Месси и компании обязательно нужно побеждать, поэтому возможно игроки самостоятельно выберут состав на матч с Нигерией. Африканцев при определенных условиях устроит даже ничья. Для этого нужно, чтобы в параллельном матче хорваты не проиграли исландцам с крупным счетом.