ЧМ-2018: игроки сборной Аргентины самостоятельно выберут состав на матч с Нигерией

Игроки сборной Аргентины самостоятельно определят стартовый состав на матч 3 тура чемпионата мира 2018 против Нигерии.

Такую сенсационную информацию сообщил легендарный экс-футболист сборной Аргентины Рикардо Джусти.

"Игроки самостоятельно будет выбирать состав на матч против Нигерии. Это факт. Я говорил с менеджером сборной Хорхе Бурручагой. Хорхе Сампаоли не будет принимать участие в этом процессе.

Если Сампаоли захочет присутствовать на скамейке запасных во время матча, то так и будет. Если нет – нет проблем", – цитирует Джусти Mirror.

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Ранее СМИ писали, что Лионель Месси и Хавьер Маскерано возьмут на себя функции тренерского штаба и назовут стартовый состав на матч против Нигерии. После этого в Ассоциации футбола Аргентины (AFA) показательно отрицали все слухи, заявив о продолжении сотрудничества с Сампаоли.

Напомним, в СМИ звучала информация, что Хорхе может быть уволен из сборной накануне матча против Нигерии по просьбе Лео Месси и Ко. Причина – разгромное поражение 0:3 аргентинцев от сборной Хорватии во 2 туре ЧМ-2018.

Матч между сборными Аргентины и Нигерии состоится 26 июня.