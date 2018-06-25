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Нігерія – Аргентина: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

15:06 599 Читать на русском
Нігерія – Аргентина: прогноз на матч чемпіонату світу-2018
Нігерія – Аргентина: прогноз на матч ЧС-2018

Нігерія та Аргентина зустрінуться 26 червня у Санкт-Петербурзі на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Нігерія – Аргентина відбудеться на пітерському стадіоні Крестовський 26 червня о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Нігерія – Аргентина, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Фаворитом протистояння у британських букмекерів із William Hill є збірна Аргентини. Коефіцієнт на перемогу латиноамериканців становить 1,53. Ставки на успіх нігерійців приймають із коефіцієнтом 6,00, а можливість нічиєї оцінюється балом 4,20.

Трохи більше вірять у перемогу нігерійців у конторі Bwin. Коефіцієнт на перемогу підопічних Гернета Рора – 5,75. Імовірна перемога Аргентини оцінюється балом 1,55, нічия – 4,33.

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Збірна Аргентини перед заключним туром має лише 1 пункт. Мессі та компанії обов'язково потрібно перемагати, тому можливо гравці самостійно оберуть склад на матч із Нігерією. Африканців за певних умов влаштує навіть нічия. Для цього потрібно, щоб у паралельному матчі хорвати не програли ісландцям із великим рахунком.

ЧС-2018 3 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

Нігерія
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41
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Аргентина
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Чемпіонат світу-2018 Аргентина Аргентина ЧС 2018 Нігерія Нігерія Нігерія - Аргентина
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