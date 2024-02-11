Нигерия и Кот-д'Ивуар разыгрывают трофей в финале Кубка африканских наций. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Нигерия – Кот-д'Ивуар стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO.

Кот-д'Ивуар может стать первым с 2006 года хозяином КАН, который выиграет турнир. Нигерия играет финал в гостях, но выступает фаворитом из-за уверенной игры и звезд из Европы.

Стартовые составы команд

Нигерия: Нвабали – Аджаи, Троост-Эконг, Бесси – Айна, Оньека, Ивоби, Сануси – Чуквуезе, Лукман – Осимхен.

Запасные: Узохо, Омеруо, Авазием, Осаи-Самуэл, Симон, Оньедика, Арибо, Юсуф, Моффи, Онуачу, Ихеаначо, Муса.

Кот-д'Ивуар: Фофана – Орье, Коссуну, Ндика, Конан – Кессье, Сери, Фофана – Градель, Алле, Адингра.

Запасные: Сангаре, Диалло, Диоманде, Синго, Сангаре, Бамба, Амани, Пепе, Куаме, Диаките, Крассо, Бога.