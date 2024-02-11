Нігерія та Кот-д'Івуар розігрують трофей у фіналі Кубка африканських націй. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Нігерія – Кот-д'Івуар стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Кот-д'Івуар може стати першим з 2006 року господарем КАН, який виграє турнір. Нігерія грає фінал в гостях, але виступає фаворитом через впевнену гру та зірок з Європи.

Стартові склади команд

Нігерія: Нвабалі – Аджаї, Троост-Еконг, Бессі – Айна, Оньєка, Івобі, Санусі – Чуквуезе, Лукман – Осімхен.

Запасні: Узохо, Омеруо, Авазіем, Осаї-Самуел, Сімон, Оньєдіка, Арібо, Юсуф, Моффі, Онуачу, Іхеаначо, Муса.

Кот-д'Івуар: Фофана – Ор'є, Коссуну, Ндіка, Конан – Кессьє, Сері, Фофана – Градель, Аллє, Адінгра.

Запасні: Сангаре, Діалло, Діоманде, Сінго, Сангаре, Бамба, Амані, Пепе, Куаме, Діакіте, Крассо, Бога.