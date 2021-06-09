Сборная Нидерландов примет Украину в первом туре чемпионата Европы-2020. Где смотреть матч Нидерланды – Украина онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Команда Андрея Шевченко стартует на чемпионате Европы поединком против Нидерландов в Амстердаме. Матч, как и онлайн-трансляция Нидерланды – Украина на "Футбол 24" стартует 13 июня в 22:00 по Киеву. Это первый тур группы С, а в другом матче Евро-2020 в рамках этого квартета сильнейшего выяснят Австрия и Северная Македония.

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Нидерланды – Украина: где смотреть матч чемпионата Европы-2020

Встречу в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Нидерланды – Украина онлайн можно на платформе Oll.tv при наличии соответствующей подписки.

Кроме того, игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 1", начиная с 21:50. Перед этим в эфир выйдет программа Euro Non Stop (начало – в 20:55), а после завершения поединка Нидерланды – Украина в эфир выйдет программа Великий футбол.

ТРК Украина тоже покажет первый матч команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы. Старт трансляции – в 21:50. Поединок на ТРК Украина можно посмотреть онлайн на MEGOGO (при наличии оплаченной подписки). "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020.

Заметим, Нидерланды и Украина встречались между собой дважды в товарищеских матчах. В 2008-м "оранье" разбили украинцев в Роттердаме со счетом 3:0, а в 2010-м команды разошлись миром на Донбасс Арене – 1:1. За Украину забитым голом отличился Александр Алиев.

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