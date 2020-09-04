Матч Лиги наций УЕФА между сборными Нидерландов и Польши был особенно интересным для украинских болельщиков, ведь против "оранье" нам играть на Евро-2020, а в составе "Кадры" в основе вышел динамовец Томаш Кендзёра. К тому же, голландцы сменили тренера: Куман, который и создал нынешнюю оранжевую сборную, ушёл в Барселону, а вместо него главным стал малоизвестный Дуайт Лодевегес – перед уходом Роналда он работал его ассистентом. Оба тренерских штаба обошлись без неожиданностей в стартовом составе.

Ожидалось, что Польша будет играть вторым номером, но в первом тайме "Кадра" оказалась просто беспомощной. Наши западные соседи пытались вылетать в контратаки через фланги, но до перерыва смогли создать всего два момента: на 13-й минуте дебютант Юзвяк сместился с левого фланга к линии штрафной и слабо пробил мимо ворот, а на 32-й Кендзёра получил шикарный разрезной пас от Клиха и прострелил в зону перед штрафной на Пйонтека – Кшиштоф мощно выстрелил под перекладину, однако Силессен парировал. Всё. Отсутствие Левандовски ощущалась.

Нидерланды в первом тайме владели мячом около 65% игрового времени, а дебютный удар по воротам провели уже на 7-й минуте – это Депай классно пробил с разворота с левого края штрафной, но и Щенсны парировал, и арбитры заметили офсайд. Зато на 11-й минуте никто не заметил Аке, который замкнул подачу с углового выстрелом метров с шести – выше ворот! На 21-й же минуте Промес получил разрезную передачу, вырвался один на один с голкипером и пробил в правый нижний угол – мяч прошёл рядом со штангой! После этого "оранье" взяли паузу в создании голевых эпизодов, однако под самый перерыв хозяева могли открыть счёт усилиями Депая и де Йонга – первый исполнил шикарный черпачок под вбегание в штрафную, а второй выстрелил в левую шьангу.

На перерыв команды ушли при нулях на табло, но уже на старте второго тайма голландцы могли открыть счёт. Нидерланды продолжили плести кружева вокруг штрафной, исполняли пасы пятками и создавали моменты – так, на 49-й минуте Депай имел шанс отличиться с острого угла, но не успел пробить. На 53-й подачу со стандарта неточно замыкал де Роон, а на 58-й Депай получил заброс из глубины и оказался прямо перед Щенсны – Мемфис попытался его перебросить, но Войцех спас "Кадру". Впрочем, на 61-й уже и вратарь был бессилен: де Йонг исполнил шикарную диагональ на правый край штрафной, Хатебур прострелил в касание вдоль ворот, а Бергвейн замкнул в пустые с метра – 1:0.

Тренер поляков Ежи Бженчек ответил заменами Пйонтека, Юзвяка и Зелински, вместо которых вышли Милик, Гросицки и Модер, но никакого улучшения в игре "бяло-червоных" не произошло. Нидерланды продолжали доминировать, хотя обострять не спешили – до 80-й минуты у них был только заблокированный дальний удар Депая, отменённый после явного офсайда гол Промеса, очень неточный выстрел ван де Беека и ряд вбеганий в штрафную без завершения. Впрочем, поляки не имели и этого.

Последние минуты встречи вообще ничем интересным не порадовали. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу сборной Нидерландов, благодаря которой "оранье" возглавили группу А1. У Италии и Боснии по одному очку, а Польша замыкает квартет с нулём – впрочем, это только первый тур.