Отчетный поединок стал дебютом Дуайта Лодевегеса, который был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера Нидерландов после ухода Рональда Кумана. "Оранжевые" с первых минут захватили инициативу, а Польша без Левандовски почти не имела моментов. Впрочем, до перерыва Щенсны таки удержал свои ворота "сухими".

Нидерланды одержали уверенную победу над Польшей в дебютном матче Лиги наций под руководством нового тренера

Оборона гостей "треснула" на 61 минуте. Де Йонг сделал роскошный заброс на дальнюю штангу, откуда Хатебур выкатил мяч Бергвейну. Этого гола хватило для довольно уверенной победы Нидерландов, за которыми пристально следит Украина – до встречи на Евро-2020 меньше года.