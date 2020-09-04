Матч Ліги націй УЄФА між збірними Нідерландів та Польщі був особливо цікавим для українських вболівальників, адже проти "ораньє" нам грати на Євро-2020, а у складі "Кадри" в основі вийшов динамівець Томаш Кендзьора. До того ж, голландці змінили тренера: Куман, який і створив нинішню помаранчеву збірну, перейшов у Барселону, а замість нього головним став маловідомий Двайт Лодевегес – перед відходом Кумана він працював його асистентом. Обидва тренерських штаби обійшлися без несподіванок у стартовому складі.

Очікувалося, що Польща буде грати другим номером, але у першому таймі "Кадра" виявилась просто безпорадною. Наші західні сусіди намагалися вилітати в контратаки через фланги, але до перерви змогли створити всього два моменти: на 13-й хвилині дебютант Юзвяк змістився з лівого флангу до лінії штрафного й слабко пробив повз ворота, а на 32-й Кендзьора отримав шикарний розрізний пас від Кліха й прострілив у зону перед штрафним на Пйонтека – Кшиштоф потужно вистрілив під поперечку, однак Сілессен парирував. Все. Відсутність Лєвандовскі відчувалася.

Нідерланди у першому таймі володіли м'ячем близько 65% ігрового часу, а дебютний удар по воротах провели вже на 7-й хвилині – це Депай класно пробив з розвороту з лівого краю карного майданчика, але і Щенсни парирував, і арбітри помітили офсайд. Натомість, на 11-й хвилині ніхто не помітив Аке, який замкнув подачу з кутового пострілом метрів з шести – вище воріт! На 21-й же хвилині Промес отримав розрізну передачу й вирвався віч-на-віч з голкіпером, пробивши у правий нижній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою! Після цього "ораньє" взяли паузу в створенні гольових епізодів, однак під саму перерву господарі могли відкрити рахунок зусиллями Депая та де Йонга – перший виконав шикарний черпачок під вривання у штрафний, а другий вистрілив у ліву стійку.

На перерву команди пішли за нулів на табло, але вже на старті другого тайму голландці могли відкрити рахунок. Нідерланди продовжили плести мережива навколо штрафного, виконували паси п'ятками й створювали моменти – так, на 49-й хвилині Депай мав шанс відзначитись з гострого кута, але не встиг пробити. На 53-й подачу зі стандарту неточно замикав де Роон, а на 58-й Депай отримав закидання з глибини й опинився прямо перед Щенсни – Мемфіс спробував його перекинути, але Войцех врятував "Кадру". Втім, на 61-й вже і воротар був безсилим: де Йонг виконав шикарну діагональ на правий край штрафного, Хатебур прострілив у дотик вздовж воріт, а Бергвейн замкнув у порожні з метру – 1:0.

Тренер поляків Єжи Бженчек відповів замінами Пйонтека, Юзвяка та Зєлінскі, замість яких вийшли Мілік, Гросіцкі та Модер, але жодного покращення у грі "бяло-червоних" не сталося. Нідерланди продовжували домінувати, хоча загострювати не поспішали – до 80-ї хвилини у них був лише заблокований дальній удар Депая, скасований після явного офсайду гол Промеса, дуже неточний постріл ван де Беека та низка вривань у штрафний без завершення. Втім, поляки не мали й цього.

Останні хвилини зустрічі взагалі нічим цікавим не потішили. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу збірної Нідерландів, завдяки якій "ораньє" очолили групу А1. У Італії та Боснії по одному очку, а Польща замикає квартет з нулем – втім, це лише перший тур.