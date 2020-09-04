Лига наций: Казахстан победил Литву благодаря голам в дебюте и концовке встречи
Стартовый тур Лиги наций 2020/21 продолжился поединками пятницы. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".
Лига наций 2020/21, 1 тур
Группа А1
Италия – Босния и Герцеговина – начало в 21:45
Группа В1
Норвегия – Австрия – 21:45
Румыния – Северная Ирландия – 21:45
Группа В2
Словакия – Чехия – 21:45
Шотландия – Израиль – 21:45
Группа С4
Литва – Казахстан – 0:2
Голы: Зайнутдинов, 3, Куат, 86
Беларусь – Албания – 21:45
Игровой день раньше других начали Литва и Казахстан. Уже на 3 минуте Бактиер Зайнутдинов остался без опеки в центре штрафной соперника и головой протолкнул мяч мимо голкипера. Следующее взятие ворот произошло в концовке встречи – Куат закрепил победу казахов.
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