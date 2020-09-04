Лига наций 2020/21, 1 тур

Группа А1

Италия – Босния и Герцеговина – начало в 21:45

Группа В1

Норвегия – Австрия – 21:45

Румыния – Северная Ирландия – 21:45

Группа В2

Словакия – Чехия – 21:45

Шотландия – Израиль – 21:45

Группа С4

Литва – Казахстан – 0:2

Голы: Зайнутдинов, 3, Куат, 86

Беларусь – Албания – 21:45

Игровой день раньше других начали Литва и Казахстан. Уже на 3 минуте Бактиер Зайнутдинов остался без опеки в центре штрафной соперника и головой протолкнул мяч мимо голкипера. Следующее взятие ворот произошло в концовке встречи – Куат закрепил победу казахов.

Лига наций: Венгрия шикарным голом прибила Турцию, Сербия уступила России, триллер в битве "карликов"