Нидерланды – Италия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Сборная Нидерландов принимает Италию в рамках 2-го тура Лиги наций УЕФА 2020/21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка - в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура Лиги наций УЕФА Нидерланды – Италия начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Нидерланды: Силессен – Хатебур, Фелтман, ван Дейк, Аке – де Роон, ван де Беек, Ф. де Йонг – Вейналдум, Депай, Промес
Запасные: Крул, Бизот, Схаарс, Вийндаль, Тете, Ихаттарен, Строотман, Бергвейн, Фер, Бабел, Л. де Йонг
Италия: Доннарумма – Д'Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола – Барелла, Жоржинью, Локателли – Дзаньоло, Иммобиле, Инсинье
Запасные: Сиригу, Крайньо, Ди Лоренцо, Кристанте, Ло. Пеллегрини, Белотти, Манчини, Кьеза, Ачерби, Флоренци, Кин, Капуто
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