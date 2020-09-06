Сборная Нидерландов может сделать ставку на зарубежного специалиста после ухода Рональда Кумана.

"Оранье" сделали предложение Массимилиано Аллегри, который не имеет никакого опыта работы с национальными сборными, сообщает Football-Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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Основным претендентом на тренерское кресло команды считается Хенк тен Кате, однако голландцы сначала обратились к экс-наставнику Ювентуса. Аллегри уже более года сидит без работы, надеясь на приглашение одного из европейских грандов. Итальянский специалист планирует возобновить карьеру на уровне клубов, поэтому его назначение в сборную выглядит крайне маловероятным.

Напомним, именно Нидерланды станут первым соперником сборной Украины на Евро-2020. Временно исполняющим обязанности главного тренера "оранжевых" назначен Дуайт Лодевегес.

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