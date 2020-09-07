Нідерланди – Італія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Збірна Нідерландів приймає Італію в рамках 2-го туру Ліги націй УЄФА 2020/21. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 2-го туру Ліги націй УЄФА Нідерланди – Італія розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Нідерланди: Сілессен – Хатебур, Фелтман, ван Дейк, Аке – де Роон, ван де Беек, Ф. де Йонг – Вейналдум, Депай, Промес
Запасні: Крул, Бізот, Схаарс, Війндаль, Тете, Іхаттарен, Строотман, Бергвейн, Фер, Бабел, Л. де Йонг
Італія: Доннарумма – Д'Амброзіо, Бонуччі, К'єлліні, Спінаццола – Барелла, Жоржінью, Локателлі – Дзаньйоло, Іммобіле, Інсіньє
Запасні: Сірігу, Крайньо, Ді Лоренцо, Крістанте, Ло. Пеллегріні, Белотті, Манчіні, К'єза, Ачербі, Флоренці, Кін, Капуто
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