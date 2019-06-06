Нидерланды – Англия: анонс матча 1/2 финала Лиги наций

Сборная Нидерландов сыграет против национальной команды Англии в рамках 1/2 финала Лиги наций УЕФА. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Нидерланды – Англия

6 июня, 21:45. Гимараеш, стадион Афонсу Энрикеш

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Второго финалиста дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА определят Нидерланды и Англия – сборные с великой историей, которые, правда, могут похвастаться только одним титулом чемпиона мира на двоих. Победитель дуэли сыграет 9 июня в финале против Португалии, неудачник – в тот же день в матче за 3 место со Швейцарией.

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И Нидерланды, и Англия выиграли свои группы в Лиге А. "Оранжевые" набрали 7 очков и опередили двух последних чемпионов мира – команды Германии и Франции. Что касается Англии, то подопечные Гарета Саутгейта оставили позади Испанию и Хорватию.

Последний раз Нидерланды и Англия встречались в официальном матче еще в 1996 году – в групповом турнире чемпионата Европы, который, к слову, проходил на Туманном Альбионе. Тогда "три львы" разбили своих оппонентов со счетом 4:1. Интересно, что многие игроки обеих современных сборных на тот момент еще даже не родились (таких сразу 10).

Сборная Англии попытается развить свой прошлогодний успех и завоевать первый трофей с 1966 года – напомним, британцы довольно неожиданно достались до полуфинала ЧМ-2018 и заняли высокое 4-е место. Нидерланды тот Мундиаль пропускали, не сумев пройти квалификацию. Зато после мирового форума "оранжевые" наконец напомнили о себе победой в группе Лиги наций, намекнув на свое возвращение в элиту. Для этого есть все основания – в распоряжении Рональда Кумана есть сразу двое победителей Лиги чемпионов (ван Дейк и Вейналдум), а также Фрэнки де Йонг, Маттейс Де Лигт и Донни ван де Беек, которые были частью сенсационного Аякса.

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К слову, мы имеем шансы снова увидеть дуэль финалистов ЛЧ – ван Дейк и Вейналдум будут противостоять Дайеру, Триппьеру, Кейну, Алли и Роузу. А еще есть Александер-Арнольд, Гомес и Хендерсон – практически половина участников финала Лиги чемпионов снова имеют шанс встретиться всего через неделю после матча в Мадриде.

Команды провели между собой 21 матч: 6 поединков выиграли голландцы, столько же – британцы, еще 9 встреч завершились вничью. Разница голов – 26:30 в пользу Англии.

Кадровая ситуация

И Рональд Куман, и Гарет Саутгейт не имеют проблем с составом – абсолютно все игроки готовятся к поединку, который определит второго финалиста Лиги наций. Что ж, тем интереснее будет наблюдать за этой битвой европейских титанов.

Ориентировочные составы команд

Нидерланды: Силлессен – Думфрис, Де Лигт, ван Дейк, Блинд – де Йонг, Вейналдум, ван де Беек – Промес, Депай, Бабель

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл – Хендерсон, Алли, Баркли – Санчо, Кейн, Стерлинг.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Хотя чемпионат Англии завершился почти месяц назад, но несколько важных игроков "трех львов" играли в финале Лиги чемпионов, который унес немало сил – как физических, так и эмоциональных. Голландцы банально свежее, а после тяжелого сезона данный фактор имеет большое значение. Хотя букмекеры небольшое преимущество отдают Англии, мы все же рискнем спрогнозировать победу Нидерландов, которые имеют все шансы снова стать европейским грандом уже в ближайшее время.

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