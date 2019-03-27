Євро-2020: несподіваний лідер "групи смерті", 2 збірні майже у фінальній частині, дід реанімує Італію – підсумки весни

Завершився весняний етап кваліфікації до фінальної частини Євро-2020, саме час підбити перші підсумки відбору. "Футбол 24" зібрав для Вас найцікавіше з дебютних матчів євротурніру.

"Група смерті", яку очолює Північна Ірландія

Поєдинок Нідерланди – Німеччина можна назвати головним протистоянням весняної частини відобру до Євро-2020. Вивіска виправдала очікування. Гравці подарували глядачам справжній трилер, в якому трохи фартовішими виявились німці (3:2). Для обох з цих команд – невихід у фінальну частину турніру буде справжнім злочином, але саме групу С можна без докорів сумління назвати "групою смерті".

Поки німці з нідерландцями мірялись розмірами величності своїх зірок, збірна Північної Ірландії спокійно очолила групу С. Перемоги над національними командами Естонії та Білорусі важко назвати заявкою на вихід з групи, але шанси однозначно є. Не потрібно забувати, що Німеччина провела лише один поєдинок в рамках відбору, на відмуну від її суперників. Ця група ще може нам подарувати кілька сенсаційних результатів.

Іспанський прагматизм

У групі F "Червона фурія" була беззаперечним лідером, що підопічні Луїса Енріке і довели у дебютних матчах відбору. У першій зустрічі проти збірної Норвегії, незважаючи на мінімальну перемогу (2:1), іспанці майже не залишали шансів супернику. Вболівальники очікували голепаду в протистоянні зі скромною Мальтою, але і тут повторилась "норвезька" історія. З 23-х ударів "Фурії Рохи" лише 2 потрапили в ціль.

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Така скромна реалізація може зіграти з Іспанією злий жарт у наступних турах кваліфікації, хоча групу F і близько не назвеш "групою смерті". Достойну конкуренцію піренейцям може скласти хіба що національна команда Швеції, але і скандинави зараз переживають ненайкращий період у своїй історії. В будь-якому випадку результат є, але не варто очікувати на "Червону фурію", яка знищувала своїх суперників у 2008-2012 роках.

Італійський кураж, або "Скуадра Адзурра" дуже розлючена

Після невиходу на ЧС-2018, італійські вболівальники лютували, вимагаючи то відставки тренера, то перебудови команди. Для наставника "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні було вкрай важливо вдало розпочати відбір до Євро-2020, щоб повернути віру фанатів у команду. Впевнену перемогу в першомі матчі над фінами (2:0), доповнив ефектиний розгром збірної Ліхтенштейну (6:0). Ще кілька років тому поєдинок проти такого суперника навіть би не розглядався як щось особливе, але саме зараз ця звитяга може повернути впевненість команді, яка переживає реформацію.

Варто відзначити баланс ветеранів та молодих виконавців у збірній Італії. Після відходу Буффона, Де Россі, Барцальї, в команду повертається 36-річний Фабіо Квальярелла. Форвард Сампдорії оформив дубль у ворота Ліхтенштейну, ставши найстаршим автором гола у футболці національної команди. Чим не приклад для наслідування?

Квальярелла став найстаршим автором гола в історії збірної Італії

Збірна Італії прагне довести, що фіаско у відборі чемпіонату світу-2018 – це лише прикра випадковість. Команда спрагла до перемог і, судячи з усього, це не останній розгром від "Скуадри Адзурри" у кваліфікації до Євро-2020, хоча суперників італійців у групі J важко назвати прохідними.

Швейцарія – не завжди надійність

"Вишенькою" на торті 2-го туру відбору на Євро-2020 став поєдинок Швейцарія – Данія. Після 3-х голів від господарів, здавалось, що доля переможця матчу вирішена, але данці знайшли в собі сили зрівняти рахунок за 10 хвилин до фінально свистка. Таке марнотратство гандикапу зовсім не схоже на швейцарців, адже вони завжди виділялись своїм прагматичним підходом до гри, та рідко втрачали перемогу. Хоча звитяги у них, як правило, з мінімальним рахунком.

Швейцарія потрапила в групу D, у якій вимальовується доволі конкурентна боротьба. Данія та Ірландія не віддаватимуть просто так путівки у фінальну частину турніру, на відміну від Грузії та Гібралтару, які, скоріш за все, виступатимуть у ролі статистів кваліфікації.

Франція та Англія вже одною ногою у фінальній частині Євро-2020

Чинний чемпіон світу зловив кураж і схоже не має наміру його відпускати. 8 забитих голів у стартових двох матчах відбору – найкраще підтвердження цьому. Жертвами французів стали збірні Ісландії та Молдови. Останні, варто віддати належне, спромоглись хоча б на гол престижу. Сказати, що у "півнів" прохідна група – це нічого не сказати. Албанія, Туреччина та Молдова навряд чи зможу скласти достойну конкуренцію тріумфаторам ЧС-2018.

У групі А англійці найбільше могли остерігатись збірну Чехії, але побоювання були марними. Стадіон Уемблі став свідком непристойної наруги над чехами (5:0). Другий матч "Трьох левів" відбувся за схожим сценарієм, у ворота чорногорців влетіло 5 м'ячів, хоча і тут варто віддати належне супернику, який зміг вичавити гол престижу. Також у групі англійців є ще Болгарія і Косово, які вже думають, як не пропустити більше за своїх попередників. Англія локомотивом рухається у фінальну частину турніру.

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