Нідерланди – Англія: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги націй

Збірна Нідерландів зіграє проти національної команди Англії у рамках 1/2 фіналу Ліги націй УЄФА. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Нідерланди – Англія

6 червня, 21:45. Гімарайнш, стадіон Афонсу Енрікеш

Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Другого фіналіста дебютного розіграшу Ліги націй УЄФА визначать Нідерланди та Англія – збірні з великою історією, які, щоправда, можуть похвалитись лише одним титулом чемпіона світу на двох. Переможець дуелі зіграє 9 червня у фіналі проти Португалії, невдаха – у той же день у матчі за 3 місце зі Швейцарією.

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І Нідерланди, і Англія виграли свої групи у Лізі А. "Помаранчеві" набрали 7 очок та випередили двох останніх чемпіонів світу – команди Німеччини та Франції. Що стосується Англїі, то підопічні Гарета Саутгейта залишили позаду Іспанію та Хорватію.

Востаннє Нідерланди та Англія зустрічались в офіційному матчі ще у 1996 році – у груповому турнірі чемпіонату Європи, який, до слова, проходив на Туманному Альбіоні. Тоді "три леви" розбили своїх опонентів з рахунком 4:1. Цікаво, що чимало гравців обох сучасних збірних на той момент ще навіть не народилися (таких одразу 10).

Збірна Англії спробує розвинути свій минулорічний успіх та здобути перший трофей з 1966 року – нагадаємо, британці доволі несподівано дістались аж до півфіналу ЧС-2018 та посіли високе 4-те місце. Нідерланди той Мундіаль пропускали, не зумівши пройти кваліфікацію. Натомість після світового форуму "помаранчеві" нарешті нагадали про себе перемогою у групі Ліги націй, натякнувши на своє повернення в еліту. Для цього є всі підстави – у розпорядженні Рональда Кумана є одразу двоє переможців Ліги чемпіонів (ван Дейк та Вейналдум) а також Френкі де Йонг, Маттейс Де Лігт та Донні ван де Беек, які були частиною сенсаційного Аякса.

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До слова, ми маємо шанси знову побачити дуель фіналістів ЛЧ – ван Дейк та Вейналдум протистоятимуть Дайєру, Тріпп'єру, Кейну, Аллі та Роузу. А ще ж є Александер-Арнольд, Гомес та Хендерсон – практично половина учасників фіналу Ліги чемпіонів знову мають шанс зустрітися всього через тиждень після матчу в Мадриді.

Команди провели між собою 21 матч: 6 поєдинків виграли голландці, стільки ж – британці, ще 9 зустрічей завершились унічию. Різниця голів – 26:30 на користь Англії.

Кадрова ситуація

І Рональд Куман, і Гарет Саутгейт не мають проблем зі складом – абсолютно всі гравці готуються до поєдинку, який визначить другого фіналіста Ліги націй. Що ж, тим цікавіше буде спостерігати за цією битвою європейських титанів.

Орієнтовні склади команд

Нідерланди: Сіллессен – Думфріс, Де Лігт, ван Дейк, Блінд – де Йонг, Вейналдум, ван де Беек – Промес, Депай, Бабель

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр, Чілвелл – Хендерсон, Аллі, Барклі – Санчо, Кейн, Стерлінг.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Хоч чемпіонат Англії завершився майже місяць тому, але кілька важливих гравців "трьох левів" грали у фіналі Ліги чемпіонів, який забрав чимало сил – як фізичних, так іемоційних. Голландці банально свіжіші, а після важкого сезону даний фактор має велике значення. Хоча букмекери невеличку перевагу віддають Англії, ми все ж ризикнемо спрогнозувати перемогу Нідерландів, які мають всі шанси знову стати європейським грандом вже найближчим часом.

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