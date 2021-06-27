Главный антигерой сборной Нидерландов в матче с чехами Маттейс Де Лигт понимает, что подвел свою команду.

"Конечно, ощущения ужасные. Фактически мы проиграли матч из-за того, что я сделал. Мне не стоило позволять мячу прыгать по земле.

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Я думаю, что мы контролировали игру, создавали моменты, особенно в первом тайме. У меня не было ощущения, что у них было так же много шансов забить. Но все решила красная карточка", – цитирует Де Лигта сайт УЕФА.

Напомним, именно после удаления защитника Ювентуса за игру рукой Нидерланды полностью провалились и дважды пропустили от Чехии.

Чехия выбила Нидерланды с Евро-2020, одержав уверенную победу над "оранье" и прорвавшись в четвертьфинал