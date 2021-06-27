"Соперник нам достался непростой. Однако, думаю, до предъявления красной карточки мы играли лучше. Мы доминировали по ходу встречи. Дензел Дюмфрис несколько раз убегал от своих оппонентов, как и Патрик ван Анхольт. Но, в любом случае, завершающие удары должны были быть лучше.

Нидерланды – Чехия – 0:2 – видео голов и обзор матча – главная сенсация Евро-2020

В матчах вроде сегодняшнего все зависит от одного-двух моментов. Один из них был у Дониэлла Малена, а уже через несколько минут после него мы остались вдесятером. Худшее, что могло произойти в этой ситуации – это пропустить от такой команды. Она смогла затем навязать свой футбол", – цитирует Франка де Бура официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Нидерландов уступила Чехии в поединке 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:2. Во втором тайме "оранжевые" остались в меньшинстве из-за того, что Маттейс де Лигт сыграл рукой.

Чехия выбила Нидерланды с Евро-2020, одержав уверенную победу над "оранье" и прорвавшись в четвертьфинал