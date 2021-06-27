Головний антигерой збірної Нідерландів у матчі з чехами Маттейс Де Лігт розуміє, що підвів свою команду.

"Звичайно, відчуття жахливі. Фактично ми програли матч через те, що я зробив. Мені не варто було дозволяти м'ячу стрибати по землі.

Нідерланди – Чехія: де Бур спробував виправдатися за ганебний виліт з Євро-2020

Я думаю, що ми контролювали гру, створювали моменти, особливо в першому таймі. У мене не було відчуття, що у них було так само багато шансів забити. Але все вирішила червона картка", – цитує Де Лігта сайт УЄФА.

Нагадаємо, саме після вилучення захисника Ювентуса за гру рукою Нідерланди повністю провалились та двічі пропустили від Чехії.

Чехія вибила Нідерланди з Євро-2020, здобувши впевнену перемогу над "ораньє" й прорвавшись у чвертьфінал