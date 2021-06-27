Амстердам вчера попрощался с Евро-2020, но Нидерланды продолжали вояж по турниру. В рамках 1/8 финала команда Франка де Бура приехала в Будапешт, где была назначена встреча со сборной Чехии – победитель пары в четвертьфинале выходил бы на Данию. От голландцев сегодня ожидалась уверенная победа, которая ознаменовала бы первый с 2004-го года прорыв "оранье" во второй раунд плей-офф чемпионата Европы. В тот же год чехи стали полуфиналистами.

Франк де Бур не стал проводить кардинальных изменений в составе, ограничившись появлением Малена рядом с Депаем на острие атаки. На всех остальных позициях вышли основные футболисты. Ярослав Шилгавы, в свою очередь, провёл масштабную ротацию: дисквалифицированного Боржила на левом фланге обороны сменил Кадержабек, вместо травмированного Дариды под Шиком вышел Барак, а позицию левого вингера неожиданно занял Шевчик – Масопуст остался в запасе. Стартовые схемы остались неизменными – 3-4-1-2 против 4-2-3-1.

Первый тайм сильно напоминал поединок между Италией и Австрией. Фаворит владел инициативой и активно начал встречу, но андердоги крепко закрылись на своей половине поля, высоко прессингуя голландцев в начале их билд-апа. Нидерланды, однако, создали несколько полумоментов на старте матча, а лучший шанс запорол Дюмфрис – Дензел сместился с правого на левый фланг, откликнулся на заброс от Блинда и пробросил мяч мимо Вацлика на краю штрафной, однако пробить в пустые ворота не дал защитник. У чехов же в первые 15 минут можно вспомнить лишь дальний удар Шика по воробьям.

В середине первого тайма Чехия окончательно связала "оранье" по рукам и ногам, сбивая темп и не открывая зон. Более того – подопечные Ярослава Шилгавы провели несколько голевых моментов! Так, на 22-й минуте подачу с правого фланга на линии вратарской головой замыкал Соучек (мяч прошел параллельно воротам), на 28-й Шику дали выстрелить с периметра штрафной (удачный рикошет спас Стекеленбурга), а на 38-й Барак пробил метров с восьми в результате скидки на правую штангу – быть бы голу, если бы не отчаянный подкат от де Лигта!

У Нидерландов за этот период были только ряд кроссов и вбеганий в штрафную с флангов, но до острого завершения дело не доходило. Только перед свистком на перерыв "оранье" организовали опасный эпизод – это ван Анхольт получил хитрый пас от Депая и нанёс удар из центра штрафной. Впрочем, Патрик и пробил неточно, и в офсайд залез. В конце концов, отдыхать команды ушли при нулях на табло. Чехия явно забрала первый тайм.

Начало второго шокировало Нидерланды. Уже на 52-й минуте подопечные Франка де Бура могли открыть счёт в результате выхода Малена один на один, но Донни не смог переиграть Вацлика. Через несколько секунд после этого эпизода уже Шик должен был вырываться лицом к лицу с голкипером, однако от катастрофы "оранье" спас где Лигт – он сбил Патрика перед штрафной. Повтор, однако, показал, что Маттейс подыграл себе рукой, поэтому арбитр Сергей Карасёв показал центрбеку прямую красную карточку. Голландцы остались в меньшинстве!

Франк де Бур перешел на схему в четыре защитника, а на острие атаки вместо Малена вышел Промес. Впрочем, такая перестановка ничего не принесла "оранье" в позиционном наступлении, а вот в обороне начался настоящий кошмар. Уже на 65-й минуте чехи должны были выходить вперёд вследствие рикошета на левый край штрафной и выстрела Кадержабека в противоход Стекеленбургу – Думфрис в последний миг заблокировал удар! Впрочем, уже на 68-й "народная команда" добилась своего: Чехия заработала стандарт на правом фланге, подача с него пошла на дальнюю штангу, откуда Каллас исполнил скидку вдоль ворот – Голеш же вколотил мяч в сетку. 0:1!

Встревоженный Франк де Бур в ответ выпустил высокого Вегхорста в надежде на замыкание подач, но за 10 минут после пропущенного гола Нидерланды не создали вообще ничего. Чехи уверенно держали соперника на дистанции, а на 78-й минуте Масопуст даже отважился на выстрел метров с 20-ти в девятку – было красиво, но Стекеленбург поймал мяч. Поймал, чтобы пропустить второй гол уже через минуту: голландцы выбили вынос Вацлика в центр, а Голеш, перехватив мяч прямо перед носом Вейналдума, ворвался на левый край штрафной – в конце эпизода он покатил в спины защитникам под удар Шику в ближний угол. 0:2!

Деморализованные Нидерланды за последние 10 минут основного времени и 6 минут компенсированного так и не создали ничего опасного. "Народная команда" же несколько раз могла и разгром оформить, вылетая в классные контратаки, но их завершение подкачало. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу подопечных Ярослава Шилгавы. Чехия вышла в четвертьфинал Евро-2020!

Де Бур в плену последнего шанса карьеры – пастор "Реформации" посягнул на святое и сделал Нидерланды нетипичными