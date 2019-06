Нидерланды – Англия: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги наций

Сборные Португалии и Швейцарии сражаются в полуфинальном поединке Лиги наций. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/2 финала Лиги наций Нидерланды – Англия начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Нидерланды – Англия: анонс матча 1/2 финала Лиги наций

Победитель данной встречи выйдет в финал Лиги наций, в который вчера пробилась сборная Португалии. Матч состоится 9 июня на "Эштадиу ду Драгау".

Стартовые составы:

Нидерланды: Силлессен – Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд – де Роон, Вейналдум, де Йонг – Бергвейн, Депай, Бабел

Запасные: Бизот, Вермеер, де Врэй, ван Анхольт, Хатебур, Аке, Строотман, ван де Бек, Прёппер, Вильена, Промес, де Йонг

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл – Баркли, Райс, Делф – Рашфорд, Санчо, Стерлинг

Запасные: Батлэнд, Роуз, Дайер, Лингард, Хендерсон, Кин, Алли, Уилсон, Александер-Арнольд, Хитон, Кейн

Here it is: your #ThreeLions team for tonight's #NationsLeague semi-final! pic.twitter.com/HlpqvUQ1ys