Нидерланды победили Англию в овертаймах, добыв путёвку в финал Лиги наций

Катастрофические ошибки сборной Англии в обороне в дополнительное время полуфинального поединка Лиги наций позволили Нидерландам праздновать уверенную победу и выход в финал.

Матч начался довольно динамично. Команды поочерёдно держали мяч и старались отвечать моментом на момент, хотя уровень их остроты оставался невысоким. Первый интересный эпизод в игре произошел на 5-й минуте, когда Магуайр замкнул подачу с углового на линию штрафной ударом с правой – выше ворот. Нидерланды сделали свой ход на 8-й, когда Бергвейн сместился у штрафной и пробил по центру, однако получилось довольно слабо для Пикфорда.

После этого соперники немного успокоились: "оранье" проводили академичные атаки с прострелами или подачами, а "три льва" старались действовать от контратак – в обоих случаях получалось так себе. Единственным настоящим моментом стал удар Депая метров с 20-ти после смещения с левого фланга, но и он прошёл по центру точно в руки гоклиперу. Англия не имела и этого, однако постоянные угрозы контрвыпада нервировали оборону подопечных Кумана – и, наконец, расшатали её.

На 30-й минуте обычный пас назад на де Лигта привёл к пенальти в ворота Силлессена – Маттейс сначала выбрал неправильно позицию, запнулся и позволил Рашфорду перехватить мяч, а потом врезал Маркусу по ногам. Арбитр показал на "точку, а нападающий МЮ уверенно реализовал "11-метровый" – 0:1.

Нидерланды на 35-й минуте могли сравнять счёт после дальнего удара Бабела в левый нижний угол (слабый, Пикфорд парировал), однако уже на 39-й Санчо пробросил мяч мимо де Лигта и вывел Рашфорда один на один с голкипером – в последний момент "оранье" спас подкат Думфриса. Кроме того, на 42-й с отскока мощно стрелял Делф, однако Силессен не подвёл. Под занавес тайма де Лигт мог исправиться за свою ошибку, замкнув подачу с углового, но удар головой оказался очень неточным.

На второй тайм Саутгейт бросил в бой Харри Кейна, а Куман решил обойтись без замен. Голландцы вышли заведёнными, уже на 51-й минуте претендуя на пенальти после падения Думфриса на краю штрафной в борьбе с Чилвеллом – арбитр на "точку" не указал. Англичане также не собирались отсиживаться, заработав несколько стандартов, а на 53-й минуте гости из Альбиона вообще могли удвоить своё преимущество: Кейн навесил с фланга точно на голову Санчо, а тот с линии вратарской пробил в левый угол – Силлессен в кошачьем прыжке поймал мяч!

Нидерланды ответили на этот момент отбором мяча у Уокера и контратакой, которую ударом метров с 20-ти завершил Депай – мяч полетел по центру, а Пикфорд парировал (хотя Мемфис пытался добить в падении через себя). На 65-й из-за пределов штрафной выстрелил де Рон (заблокировали), а на 66-й пробил с дальней дистанции Бабел – и снова сфера полетела не в угол, а в руки голкиперу. Роналд Куман заметил, что Нидерланды начинают прижимать Англию, поэтому выпустил на поле ван де Бека и Промеса.

Впрочем, сразу после их появления Кейн мог отличиться голом после навеса со штрафного – к счастью для "оранье", мяч пролетел мимо ворот. На 72-й же сработала замена Кумана: Промес решился на удар с дистанции, мяч срикошетил и пролетел над перекладиной, Нидерланды заработали один угловой, а потом ещё один. На него прибежал де Лигт, который при подаче Депая отклеился от Стоунза, перевисел в воздухе Уокера и головой замкнул в ворота – 1:1! Нидерланды отыгрались.

На 78-й минуте могла сработать другая замена Кумана: ван де Бек воспользовался отскоком и пробил метров с 11-ти уже в падении – мяч пролетел над воротами! Сразу же за расточительность мог наказать Кейн, который выстрелил из-за пределов штрафной, однако Нидерланды спасла блокировка де Лигта. На 83-й же номинальных хозяев от катастрофы спасли технологии: Райс разрезным пасом вывел Лингарда один на один, тои переиграл голкипера и пошёл праздновать, однако рефери не спешил засчитывать гол из-за подозрения на офсайд. Две минуты просмотров повтора показали, что гола не было – 1:1.

На 87-й ВАР спасал уже британцев, пропустивших классную атаку с передачей в спины защитникам. В её завершении Бергвейн пробил с шикарной позиции на левом краю штрафной, однако он не попал по воротам. "Оранье" потребовали пенальти, ведь до этого было подозрение на игру Чилвелла рукой, однако повторы показали, что пенальти не было. Зато мог произойти гол Кейна на 90-й минуте – к сожалению для "трёх львов", его непростой выстрел метров з 25-ти пролетел рядом со штангой.

Клемейн Тюрпейн добавил к основному времени целых 7 минут, за которые счет мог измениться несколько раз в обе стороны. Ближе к победе были англичане: на 90 + 3-й Лингард с ударной позиции пробил рядом с правой стойкой, а на 90 + 6-й Стерлинг сместился с фланга и мощно выстрелил - перекладина спасла Нидерланды! Впрочем, за две минуты до этого эпизода Деппа мог завершить матч голом метров с 11-ти после прекрасного прорыва и передачи Бергвайна - впрочем, Мемфис при попытке замкнуть в касание неуклюже отправил мяч куда-то в сторону. Матч перешел в овертайм.

В них баллом провила голландцы, которые удерживали территорию, качественно прессинговали и зарабатывали стандарты. Уже на 94-й минуте прозвучал первый звоночек: Стоунз вынес прекрасную подачу Думфриса на ван Дейка, однако при подаче с углового на 95-й Вирджил замкнул навес - Кейн вынес мяч. На 95-й сильный удар со штрафного метров с 23-х нанес Депй, однако получилось по центру и точно в руки Пикфорд. На 98-же Нидерланды забили после фантастического привоза Стоунз, которого в штрафной обокрал Деппа; удар Мемфиса Пикфорд парировал, однако добивание промесить с левого края перелетела через него - 2:1!

На 99-й Депай мог отличиться и сам, ударом головой с близкого расстояния замкнув скидку Где Лигта - Пикфорд спас. Не смог нападающий Лиона пробить кипера Эвертона и со штрафного на 101-й. Несколько возможностей отличиться Мемфис был на контратаках во втором овер-тайме, что, впрочем, и добило Англию. На 114-й минуте Деппа вместе с ван де Беком и промесить запресингував оборону соперника в штрафной, что завершилось обрезкой британцев и прострелом Деппа на промесить. Квинси оставалось закатить мяч в пустые ворота, тот и сделал - 3: 1. Нидерланды победили.

Таким образом, Нидерланды стали вторым финалистом Лиги наций, который разыграют 7-го Червань на "Эштадиу ду Драгау". Соперником подопечных Рональда Кумана будет сборная Португалии.