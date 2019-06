Нідерланди – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги націй

Збірні Португалії та Швейцарії б'ються у півфінальному поєдинку Ліги націй. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/2 фіналу Ліги націй Нідерланди – Англія розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Нідерланди – Англія: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги націй

Переможець даної зустрічі вийде у фінал Ліги націй, до якого вчора пробилася збірна Португалії. Матч відбудеться 9 червня на "Ештадіу ду Драгау".

Стартові склади:

Нідерланди: Сіллессен – Думфріс, Де Лігт, ван Дейк, Блінд – де Роон, Вейналдум, де Йонг – Бергвейн, Депай, Бабел

Запасні: Бізот, Вермеєр, де Врей, ван Анхольт, Хатебур, Аке, Строотман, ван де Бек, Прьоппер, Вільєна, Промес, де Йонг

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр, Чілвелл – Барклі, Райс, Делф – Рашфорд, Санчо, Стерлінг

Запасні: Батленд, Роуз, Дайєр, Лінгард, Хендерсон, Кін, Аллі, Вілсон, Александер-Арнольд, Хітон, Кейн

Here it is: your #ThreeLions team for tonight's #NationsLeague semi-final! pic.twitter.com/HlpqvUQ1ys