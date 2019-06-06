Нидерланды – Англия – видео гола

Сборная Англии открыла счет в полуфинальном матче Лиги наций против Нидерландов благодаря голу Рашфорда с пенальти.

Маттейс де Лигт сбил в штрафной Маркуса Рашфорда и привез пенальти в ворота сборной Нидерландов. Английский форвард достаточно убедительно реализовал 11-метровый.

Нидерланды – Англия: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги наций

Напомним, победитель этого матча выйдет в финал Лиги наций, в который вчера пробилась сборная Португалии. Матч состоится 9 июня на Эштадиу ду Драгау.