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Нидерланды – Англия – видео гола

22:34 62 Читати українською
Нидерланды – Англия – видео гола
Нидерланды – Англия – видео гола и обзор матча

Сборная Англии открыла счет в полуфинальном матче Лиги наций против Нидерландов благодаря голу Рашфорда с пенальти.

 
Маркус Рашфорд 32’
32’ Маркус Рашфорд

Маттейс де Лигт сбил в штрафной Маркуса Рашфорда и привез пенальти в ворота сборной Нидерландов. Английский форвард достаточно убедительно реализовал 11-метровый.

Нидерланды – Англия: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги наций

Напомним, победитель этого матча выйдет в финал Лиги наций, в который вчера пробилась сборная Португалии. Матч состоится 9 июня на Эштадиу ду Драгау.

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