Нидерланды – Англия: британские фанаты устроили стычку с полицией в Португалии

Болельщики сборной Англии подрались с португальскими полицейскими перед полуфиналом Лиги наций против Нидерландов.

Глава совета по надзору футбола при полиции Великобритании Марк Робертсон сообщил, что английские фанаты устроили беспорядки в Португалии перед полуфиналом Лиги наций против Нидерландов. В частности, болельщики подрались с полицией.

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"Португальская полиция отправила наряд для успокоения группы английских фанатов на главной площади в Порту. Сообщается, что они бросали бутылки в людей, которые там смотрели матч Португалии и Швейцарии", – цитирует Робертсона Sky Sports.

Поединок Нидерланды – Англия состоится сегодня, 6 мая, в 21:45 по киевскому времени.

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