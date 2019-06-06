Нідерланди – Англія: британські фанати влаштували сутичку з поліцією в Португалії

Вболівальники збірної Англії побились із португальськими поліцейськими перед півфіналом Ліги націй проти Нідерландів.

Очільник ради з нагляду футболу при поліції Великобританії Марк Робертсон повідомив, що англійські фанати влаштували безлади в Португалії перед півфіналом Ліги націй проти Нідерландів. Зокрема, вболівальники побились із поліцією.

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"Португальська поліція відрядила наряд для заспокоєння групи англійських фанатів на головній площі в Порту. Повідомляється, що вони кидали пляшки у людей, які там дивились матч Португалії та Швейцарії", – цитує Робертсона Sky Sports.

Поєдинок Нідерланди – Англія відбудеться сьогодні, 6 травня, о 21:45 за київським часом.

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